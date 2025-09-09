Ruto define la megapresa etíope en el Nilo como un símbolo de la ambición africana

"La GERD no es solo una hazaña de ambición ingenieril, también es una firme afirmación de la capacidad de África para forjar su propio destino, movilizar sus recursos y ofrecer infraestructuras transformadoras en busca de prosperidad", afirmó Ruto durante la ceremonia de inauguración celebrada ante el principal muro de la presa, en la región etíope de Benishangul-Gumuz (oeste), a unos quince kilómetros de la frontera con Sudán.

El mandatario keniano recordó que, pese a sus vastos recursos renovables, África sólo representa el 6 % del uso mundial de energía, mientras que "más de 600 millones de personas" en el continente carecen aún de acceso a la electricidad.

Además, subrayó que la demanda energética africana "crecerá de forma exponencial" en los próximos años, impulsada por el aumento demográfico y la rápida urbanización, y aseguró que satisfacer esa demanda exigirá duplicar las inversiones actuales, "con al menos dos tercios destinados a energías limpias".

En ese contexto, consideró que la GERD ofrece un modelo para impulsar proyectos similares en África y "cerrar la brecha energética del continente".

La presa, sin embargo, ha sido motivo de una larga disputa con Egipto y Sudán, ya que estos países consideran que es una amenaza para su seguridad hídrica y que vulnera acuerdos históricos sobre el uso del agua del Nilo.

Pese a las repetidas garantías de Etiopía de que el proyecto no causaría daños significativos, los tres países no han logrado llegar a un acuerdo en las sucesivas negociaciones que han tenido lugar desde 2015, y Egipto y Sudán han acusado al Gobierno etíope de proceder con las fases del llenado de la presa de manera unilateral.

Al respecto, Ruto afirmó que Kenia está "firmemente comprometida" con salvaguardar los intereses colectivos, reconoció las preocupaciones legítimas de todas las partes y expresó su respaldo a las negociaciones trilaterales entre Etiopía, Egipto y Sudán.

"Creemos que estas negociaciones ofrecen la vía más viable hacia un acuerdo mutuamente aceptable, que respete los derechos soberanos y las aspiraciones de desarrollo, al tiempo que garantice un uso equitativo de las aguas del Nilo", dijo.

Diseñada inicialmente para generar 6.000 megavatios de electricidad y almacenar unos 74.000 millones de metros cúbicos de agua en el lago artificial Nigat (Amanecer, en amárico), la capacidad de la GERD se ajustó finalmente a 5.150 megavatios (equivalente a casi seis centrales nucleares).

Etiopía considera la presa vital para su economía y espera no sólo que le permita satisfacer las necesidades energéticas de sus 135 millones de habitantes, la mayoría de los cuales -alrededor un 60 %- no tiene electricidad, sino también poder exportarla a otros países.