Sánchez habla con el primer ministro palestino sobre la “inaceptable” espiral en Gaza

En un mensaje en la red social X, Sánchez informó de esta conversación y subrayó que "ante la barbarie, España actúa".

"Detención del flujo de armas, más ayuda humanitaria y un Plan de Acción en la UE" defendió el jefe del Ejecutivo español, quien reiteró que "la paz pasa por la solución de los dos Estados”.

Sánchez publicó este mensaje mientras el responsable español de Asuntos Exteriores, Manuel Albares, detalló en la reunión del Consejo de Ministros el paquete de nueve medidas contra Israel que adelantó ayer el presidente del Gobierno en una comparecencia en la que denunció el “genocidio” en Gaza.

Entre las medidas está la prohibición de entrada en España a los ministros israelíes de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y de Hacienda, Bezabel Smotrich, después de que el lunes Israel vetara el acceso a su país de dos ministras españolas.

Albares señaló que “España es el país del mundo que, de lejos, más está haciendo por Palestina” y explicó que la embajadora en Tel Aviv, llamada a consultas, no tiene en este momento una fecha prevista de retorno a Israel.

Al menos 15 gazatíes han muerto este martes en toda la Franja de Gaza en medio de la ofensiva militar israelí para tomar la capital del enclave.

Toda la ciudad de Gaza está clasificada ahora por el Ejército israelí como "zona de combate peligrosa", tras la orden de evacuación de esta urbe de un millón de habitantes emitida este martes por Israel.