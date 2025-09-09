Sanidad de Gaza reclama "protección inmediata" para hospitales y equipos médicos

"El Ministerio pide la protección inmediata de los hospitales y equipos médicos y la apertura de rutas seguras para acceder a ellos en la Gobernación de Gaza (donde se encuentra la capital del enclave palestino), advirtiendo de una catástrofe humanitaria que amenaza la vida de miles de pacientes y heridos", señalaron las autoridades sanitarias, controladas por el grupo islamista Hamás, en un comunicado.

El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, instó más temprano el mismo día a los residentes de la ciudad de Gaza a evacuarla por completo, en el marco de la ofensiva militar lanzada en agosto para tomar la capital de la Franja.

El Ejército pidió a los gazatíes desplazarse hacia el sur, hacia la nueva "zona humanitaria" cerca de la ciudad de Jan Yunis, anunciada el sábado pasado pese a estar ya saturada de desplazados.

Desde el inicio de la guerra en la Franja, el 7 de octubre de 2023, al menos 64.522 gazatíes han muerto por bombardeos israelíes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Esta cifra no incluye a quienes fallecieron por falta de acceso a tratamiento médico debido a la escasez de recursos en los pocos hospitales que siguen operativos.