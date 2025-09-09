Se complica el rescate del cuerpo de un conductor que cayó con su camión al río Paraguay

El siniestro ocurrió en el puente Nanawa, que comunica a los departamentos de Concepción y Presidente Hayes, desde donde un vehículo que transportaba unas 33 toneladas de soja cayó al río en la madrugada del domingo, con el conductor dentro, según denunciaron a las autoridades pescadores de la zona, explicó a EFE el funcionario.

El hecho, sin embargo, no se pudo confirmar sino después de entre seis y ocho horas, cuando los rescatistas ubicaron en la tarde del domingo el vehículo a unos doce metros de profundidad incrustado en el fondo del río Paraguay.

Zayas aseguró que la caída se produjo desde unos cuarenta metros de altura.

"Es un trabajo muy complicado y muy fuerte para lo que sabemos que vamos a estar extrayendo", dijo Zayas, al indicar que los factores climáticos y el movimiento del agua "dificultan muchísimo" las labores.

El funcionario detalló que integrantes de la Armada Paraguaya, con la ayuda de cuatro buzos, están "trabajando en el planeamiento de la extracción del tractocamión".

También se han unido a las tareas de rescate la Policía Nacional, los bomberos, el Ministerio Público y civiles con embarcaciones.

"El impacto fue tremendo, el tractocamión fue de frente y (con) toda la carga encima y más el grano. No es un trabajo sencillo", enfatizó Zayas.

En declaraciones a la radio ABC Cardinal, el agente fiscal de Concepción, Joel Cazal, aseguró que se realizará una pericia para determinar "si se trató de un factor humano" o si el accidente se produjo debido al "estado deteriorado" del puente.