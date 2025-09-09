Siria denuncia nuevos ataques israelíes contra el centro y noroeste de su territorio

El Ministerio de Exteriores sirio condenó en un comunicado "la agresión aérea lanzada por las fuerzas de la ocupación israelí, que alcanzaron diversos emplazamientos en las provincias de Homs y Latakia, en una violación flagrante de las leyes internacionales y los fundamentos de la carta de Naciones Unidas".

El departamento gubernamental no ofreció detalles sobre los objetivos de la acción, que tuvo lugar anoche, pero el Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró en un comunicado que estuvo dirigida contra instalaciones militares.

Según su versión, al menos un bombardeo alcanzó una posición de las Fuerzas Áreas sirias al sureste de la ciudad de Homs, capital de la provincia homónima, mientras que otros dos impactaron en unas barracas militares en el área de Sqoubin, en Latakia.

Hace dos semanas, Israel mató a seis soldados sirios en uno de varios ataques perpetrados a lo largo de dos días cerca de la localidad de Al Kiswah, a las afueras de Damasco, donde el Ejército trataba de desactivar sistemas de espionaje descubiertos en la zona, de acuerdo con las autoridades del país árabe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los bombardeos israelíes son relativamente comunes, con 86 contabilizados por el Observatorio en lo que va de año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras la caída del régimen de Bachar al Asad el pasado diciembre, Israel también envió tropas a la zona desmilitarizada de los Altos del Golán y al lado sirio del monte Hermón, donde todavía mantiene algunas posiciones que considera esenciales para su seguridad y para la "defensa" de la minoría drusa siria.