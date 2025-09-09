Somalia mata a un dirigente de Al Shabab acusado de planear un ataque contra el presidente

Según informó la NISA en un comunicado, la operación se desarrolló en la localidad de Ugunji con el objetivo de acabar con Mohamed Abdi Dhiblaawe Afrah, acusado de planear el ataque del pasado 18 de marzo en Mogadiscio, la capital, en la que una bomba explotó al paso del convoy presidencial, del que Mohamud salió ileso.

La explosión destruyó un edificio cercano en cuyos escombros los servicios de emergencia descubrieron el cadáver del periodista Mohamed Abukar Dabashe, fallecido por el impacto de la detonación.

Las autoridades aseguran que este dirigente de Al Shabab también estaba implicado en otros atentados y acciones desestabilizadoras que causaron víctimas civiles.

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que Mohamud anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central -respaldado por la comunidad internacional- e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.