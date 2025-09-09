Starmer abordará con Herzog la "intolerable situación" en Gaza en una reunión en Londres

Londres, 9 sep (EFE).- El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, planteará "la intolerable situación en Gaza" al presidente de Israel, Isaac Herzog, a quien expondrá el miércoles en una reunión en Londres las medidas que su país debe tomar "para poner fin al horrible sufrimiento" de la población en la Franja.