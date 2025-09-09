Starmer condena el ataque israelí en Catar en una reunión con Rutte

Starmer planteó a Rutte la necesidad de "evitar una mayor escalada en Oriente Medio" y subrayó la prioridad de "proporcionar asistencia humanitaria a Gaza y garantizar la liberación de los rehenes", según un comunicado difundido por su oficina.

Ambos líderes coincidieron además en mantener el apoyo a Ucrania, incluyendo la coordinación de la Coalición de Voluntarios que ha de garantizar la seguridad en el país una vez se consiga un alto el fuego.

El primer ministro británico también emitió previamente una condena en X, donde dijo que los ataques israelíes en Doha "violan la soberanía de Catar y arriesgan una mayor escalada en la región".

"La prioridad debe ser un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes y el aumento de la ayuda humanitaria a Gaza", afirmó.

Centenares de manifestantes propalestinos se concentraron este martes frente a Downing Street, residencia del primer ministro, para protestar por la visita el miércoles del presidente de Israel, Isaac Herzog, al que acusan de "complicidad en el genocidio" en la franja.