Starmer destaca que cuenta con la gente adecuada tras el reajuste del Gobierno británico

Al dirigirse a sus ministros en la reunión celebrada hoy en la residencia oficial de Downing Street, Starmer dijo que cuenta con el equipo ideal para la "próxima etapa de nuestro viaje" a fin de entrar en un periodo de "renovación nacional".

"Vosotros sois las personas adecuadas para atender el llamado patriótico de levantar nuestro país y llevarlo hacia la renovación nacional para millones de trabajadores", afirmó el líder laborista.

Starmer ha prometido profundizar las reformas que se marcó al entrar en el Gobierno en julio de 2024, al poner énfasis en la mejora de los servicios públicos, como la sanidad y la educación.

El pasado viernes, Rayner dimitió tras salir a la luz que había pagado menos impuestos del reglamentario cuando compró una vivienda en el sur de Inglaterra, lo que forzó al primer ministro a realizar un reajuste del Gobierno.

Así, el cargo que dejó Rayner es ocupado ahora por David Lammy, hasta el viernes titular de Asuntos Exteriores, que ha recaído, a su vez, en Yvette Cooper, hasta entonces ministra de Interior.

La cartera de Interior fue asignada a la diputada laborista Shabana Mahmood, hasta el viernes responsable de Justicia.