Subastarán en Viena una cámara Leica blanca que pertenecía al fallecido papa Francisco

El precio de salida de la cámara será de 30.000 euros (unos 35.000 dólares) y la recaudación final, estimada en entre 60.000 y 70.000 euros (70.000 y 82.000 dólares), se destinará a la organización caritativa personal de Francisco, fallecido en abril pasado a los 88 años de edad.

La Leica, un regalo que recibió el papa argentino en 2024 de parte de la propia firma Leica AG, cuenta con exclusivo revestimiento en cuero blanco y otros elementos lacados.

La subasta se realizará en el exclusivo hotel Imperial de Viena, que suele acoger a visitas reales y de Estado en la capital austríaca.

Otro factor importante para los coleccionistas y posibles compradores es que tanto la cámara como el objetivo llevan un número de serie muy especial: el 5.000.000.

