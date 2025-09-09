Suben a 33 los gazatíes fallecidos hoy a medida que Israel avanza en la toma de la capital

Jerusalén, 9 sep (EFE).- Al menos 33 gazatíes murieron este martes en distintos puntos de la Franja de Gaza, a medida que el Ejército israelí intensifica sus ataques para tomar la capital del enclave, según un recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes y compartido en una plataforma conjunta.