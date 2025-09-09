Suben a 76 los muertos en un ataque atribuido a grupo ligado al EI en el este de RD Congo

“Tras las investigaciones iniciales, ahora tenemos 76 cadáveres, porque los atacantes tomaron a otras personas como rehenes y huyeron con ellas”, declaró a EFE el portavoz de la sociedad civil del sector de Bapere, dónde sucedió el ataque, Georges Mohindo, después de que autoridades locales cifraran los fallecidos en más de 70.

“Por lo tanto, el número de muertos podría fluctuar en cualquier momento e, incluso, podría llegar a 100 personas”, advirtió Mohindo.

El ataque fue contra personas que asistían a un velatorio en la aldea de Ntoyo, en el sector de Bapere, ubicado en la provincia de Kivu del Norte.

"Esta es la tragedia. Más de 70 muertos, a pesar de que es un pequeño rincón disperso entre los campos que podemos recorrer y donde encontrar a los rebeldes atrincherados allí", declaró al medio local Actualité Mwami Eugène Viringa, líder administrativo de Babika, uno de los seis territorios que conforman Bapere.

El padre Paluku Nzalamingi, párroco de Manguredjipa, territorio de Bapere, a unos siete kilómetros de Ntoyo, señaló al mismo medio que el ataque comenzó el lunes por la noche alrededor de las 22:00 hora local (20:00 GMT) en una funeraria donde se reunían decenas de personas.

"Lo que vi fue horrible. Mataron a casi todos los que estaban reunidos en la funeraria. Mujeres en colchones en la sala de estar del difunto, otras en el pasillo y otras más afuera, en la parcela. En cualquier caso, muchos fueron asesinados a tiros", relató Nzalamingi, que cifró en "más de 70 personas" el número de muertos.

Según el religioso, los atacantes incendiaron vehículos y hogares de la aldea.

La ADF cometieron el ataque pese a la presencia en la zona de un destacamento de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y unidades del Ejército ugandés, según medios locales.

Las ADF es un grupo rebelde de origen ugandés con bases en la provincia de Kivu del Norte y la vecina Ituri, donde perpetran constantemente ataques.

Sus objetivos son difusos más allá de una posible vinculación con el EI, que en ocasiones se responsabiliza de sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no hallaron pruebas de un apoyo directo del EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como "una organización terrorista" afiliada al grupo yihadista.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta aún en curso para luchar contra estos rebeldes.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por las milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de la ONU en el país (Monusco).