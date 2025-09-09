Sudáfrica buscará que el G20 apoye una declaración a favor del desarrollo del Sur Global

"Sudáfrica se propone elaborar una ambiciosa 'Declaración de Líderes' que promueva la agenda de desarrollo del sur global en general y del continente africano en particular", afirmó Ramaphosa durante un discurso ante el Parlamento.

Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del G20 el 1 de diciembre de 2024 y la mantendrá hasta el 30 de noviembre de este año, cuando entregará el testigo a Estados Unidos.

Ramaphosa recordó que las prioridades de su presidencia de este grupo de países desarrollados y emergentes incluyen la reforma del sistema de comercio multilateral y de la arquitectura financiera internacional, con especial atención al fortalecimiento de los bancos multilaterales de desarrollo.

"Si bien hay divergencias en algunas cuestiones, como es de esperar en los compromisos multilaterales, hay un fuerte apoyo a las prioridades de Sudáfrica entre los miembros del G20", señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hasta ahora, las reuniones celebradas han abordado "algunos de los desafíos más urgentes e importantes" de la comunidad internacional, lo que, según Ramaphosa, ha demostrado el "firme compromiso" de Sudáfrica de encontrar "soluciones sostenibles e innovadoras" mediante el diálogo, la colaboración y la cooperación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cumbre de líderes del G20 tendrá lugar en Johannesburgo los días 22 y 23 de noviembre, un encuentro al que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya confirmó que no asistirá.

En su lugar, acudirá el vicepresidente J.D. Vance tras los choques diplomáticos entre Washington y Pretoria desde la llegada de Trump al poder el pasado enero y la ausencia voluntaria de Estados Unidos en las citas del foro celebradas este año en suelo sudafricano.

En este contexto, Ramaphosa aseguró que su Gobierno trabaja para "estabilizar" las relaciones con la Casa Blanca y que, frente a la imposición de aranceles del 30 % a los productos sudafricanos por parte de Washington, ha intensificado su compromiso con la administración estadounidense en materia de comercio e inversión.

"El Gobierno mantiene un compromiso continuo con los Estados Unidos para lograr un acuerdo comercial y de inversión mutuamente beneficioso", dijo.

Las relaciones diplomáticas entre Sudáfrica y EE.UU. se agravaron después de que Trump ordenara en febrero la suspensión de la ayuda económica a Pretoria, al acusar a su Gobierno de "confiscar tierras" de la minoría afrikáner -sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses- y por su postura crítica hacia Israel ante la Corte Internacional de Justicia.