Trump sale a cenar y a jugar billar para promover la toma federal de Washington

Washington, 9 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió a cenar a un restaurante ubicado a pocas cuadras de la Casa Blanca y a jugar billar con algunos de sus funcionarios más cercanos este martes, en un gesto destinado a reforzar su discurso sobre la seguridad de Washington D.C. desde que tomó el control federal de la capital.