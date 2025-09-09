Turquía condena el ataque israelí contra líderes de Hamás que debatían una tregua en Catar

"Al atacar una delegación negociadora de Hamás mientras continúan las negociaciones de alto el fuego, Israel muestra que su objetivo no es alcanzar la paz sino continuar la guerra", señala un comunicado del Ministerio de Exteriores turco.

"Con este ataque, Israel ha añadido a Catar, que hace de intermediario en las negociaciones, a la lista de países de la región a los que ataca", recalca la nota de condena.

"Estaremos junto a Catar frente a este ataque ruin contra la soberanía y seguridad del país", destaca el Ministerio turco, que renueva su llamamiento a la comunidad internacional de "ejercer presión para poner fin a los ataques de Israel contra Palestina".

El portavoz del partido islamista AKP, que gobierna Turquía desde 2002, Ömer Çelik, tildó el ataque de "bárbara acción terrorista" y "violación clara del derecho internacional".

Turquía, tradicionalmente uno de los mejores aliados y socios comerciales de Israel en la región, ha ido elevando el tono de sus críticas a la política israelí en Palestina desde la llegada al poder del actual presidente islamista, Recep Tayyip Erdogan, en 2003.

Pero solo el año pasado, en respuesta a la guerra en Gaza, interrumpió las relaciones diplomáticas y el comercio con Israel, al tiempo que insiste en que la única solución es el establecimiento de un Estado palestino soberano en las fronteras de 1967, vecino a Israel y con capital en Jerusalén Este.