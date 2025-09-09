Turquía detiene a 27 personas por atentado contra policía, entre sospechas de yihadismo

Entre los detenidos se hallan los padres del joven, identificado como E.B., de 16 años, así como dos amigos suyos y otras personas, incluida una de nacionalidad iraní, arrestadas en las provincias de Estambul, Ankara y Sanliurfa, señala la citada agencia.

El joven empezó a disparar hacia las 8.50 hora local (5.50 GMT) de ayer contra una comisaría de su barrio, Balçova, en la periferia occidental de la ciudad de Esmirna, matando a dos agentes, antes de que otro policía le disparara, hiriéndolo en la pierna, para finalmente inmovilizarlo y detenerlo.

E.B., ataviado con un pasamontañas, utilizó para el ataque un fusil de caza moderno que su padre había comprado diez años antes, y llevaba encima una bolsa con una gran cantidad de munición.

Las autoridades no han divulgado información sobre el posible motivo del ataque y han desmentido que el chico hubiera sido detenido con anterioridad, como publicó ayer la prensa, descartando una venganza personal.

Un familiar de E.B. relató al diario Gerçek Gündem que el joven, normalmente retraído, había mostrado en la última época signos de radicalización islamista, llegando a tildar de "infieles" a toda su familia.

"Últimamente, el niño se conectaba a diferentes sitios de internet. Veía vídeos en los que cortaban cabezas. Su madre le amenazó con contárselo a la policía. En los últimos días, nos llamaba a todos 'infieles'. Rezaba sin cesar", declaró este familiar, no identificado por el diario.

Otros medios han difundido dos mensajes de contenido yihadista de una cuenta de redes sociales, con un nombre de usuario religioso y un icono de cara cubierta con un pasamontañas, que atribuyen a E.B.

En estos mensajes, el autor pide "vengar a los musulmanes y cortar la cabeza a todos los policías y soldados", y declara su intención de convertirse pronto en mártir.