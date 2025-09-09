UE dio a Ucrania en 2024 casi la mitad de los 50.000 millones en ayuda prevista hasta 2027

Este mecanismo, que canaliza toda la ayuda de los Veintisiete para Kiev, financia medidas para permitir que el país mantenga la estabilidad macrofinanciera y sus servicios en funcionamiento, acciones para la reconstrucción y también reformas para alinear la legislación ucraniana con la comunitaria con vistas a su adhesión a la UE en el futuro.

De los 19.600 millones desembolsados el año pasado, 16.100 millones fueron directamente al presupuesto ucraniano, lo que ha ayudado a que el Estado siga pagando pensiones, escuelas u hospitales, señaló la Comisión Europea.

Ello ha sido posible puesto que Kiev ha cumplido con todas las reformas establecidas en el llamado Plan para Ucrania acordado con los socios el año pasado, que incluye desde medias para luchar contra la corrupción y mejorar el entorno empresarial hasta acciones para la transición ecológica y la protección del medio ambiente.

"Ahora será importante mantener el ritmo de implementación de las reformas e inversiones en el Plan de Ucrania. Si se implementa, se espera que contribuyan de manera importante a impulsar el crecimiento, mantener la estabilidad macroeconómica, mejorar la situación fiscal y reforzar el camino de Ucrania hacia su acceso a la UE", señala el informe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Comisión Europea destacó en un comunicado de prensa que estas ayudas también han respaldado "grandes inversiones extranjeras en Ucrania" y que las pequeñas y medianas empresas del país se han beneficiado de 290 millones de euros en acuerdos de garantía con la UE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, un 20 % de las subvenciones previstas en el mecanismo están asignadas a los ayuntamientos, lo que "fortalece la recuperación desde la base", indicaron.

De los 50.000 millones en ayudas que la UE prevé canalizar a Ucrania entre 2024 y 2027, unos 33.000 millones llegarán al país en forma de créditos mientras que 17.000 millones se desembolsarán en forma de subvenciones.