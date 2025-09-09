Un hombre detenido por la evacuación parcial del aeropuerto de Heathrow en Londres

Londres, 9 sep (EFE).- Un hombre de 57 años ha sido detenido tras la evacuación parcial de la Terminal 4 del aeropuerto de Heathrow el lunes por la presunta presencia de sustancias peligrosas, después de que varias personas sintieran malestar, informó este martes la Policía de Londres.