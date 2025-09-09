Un incendio provocado con posible motivación política deja sin luz a 50.000 berlineses

"En vista de que dos postes de electricidad fueron incendiados al mismo tiempo, es muy probable que fuera provocado", explicó a EFE Anja Dierschke, portavoz de la Policía de Berlín, desde donde señaló que "no se descarta que el origen del fuego tuviera motivación política".

Según informó en un comunicado Stromnetz Berlin, empresa que opera la red eléctrica en la capital alemana, el fuego afectó dos postes eléctricos en el distrito del sureste berlinés de Treptow-Köpenick, lo que dejó a casi 50.000 afectados en media docena de barrios.

"Debido a un incendio en dos postes eléctricos, el suministro eléctrico se encuentra interrumpido en algunas zonas de Treptow-Köpenick. Aún no se puede precisar cuándo se restablecerá el suministro", precisó la empresa en su comunicado, en el que indicó que las causas del incendio aún deben aclararse .

La firma señaló que tampoco se podía indicar cuándo la totalidad de los afectados volverían a contar con suministro eléctrico, aunque los medios alemanes recogieron que desde las 08.00 GMT unos 14.000 clientes disponían de nuevo de electricidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Policía de Berlín, que precisó que el incendio se produjo en la noche del lunes a este martes, indicó que, debido al apagón, podrían verse afectados también los servicios de telefonía móvil y fija.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cerca de 300.000 personas viven en el distrito de Treptow-Köpenick de Berlín, la ciudad alemana más poblada con casi 3,7 millones de habitantes, según datos oficiales de 2024.