Un sismo de magnitud 5,2 se registra en el suroeste de Bolivia, sin daños ni víctimas

La Paz, 9 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 5,2 se registró este martes en la región andina de Potosí, al suroeste de Bolivia, sin que por el momento se reporten víctimas ni daños materiales, informó el privado Observatorio San Calixto.