Una delegación rusa es recibida en Damasco en la Administración Presidencial

Según la agencia rusa Interfax, el alto cargo celebrará negociaciones con las autoridades sirias sobre cuestiones económicas, de seguridad, de defensa y políticas.

El pasado 31 de julio el ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, se reunió en Moscú con su homólogo sirio, Murhaf Abu Qasra, para abordar la cooperación militar entre ambos países y la situación en Oriente Medio.

Tanto el presidente ruso, Vladímir Putin, como el sirio, Ahmed al Sharaa, han apostado por el pragmatismo en sus relaciones, aunque Moscú apoyó militarmente durante una década al régimen de Asad y la aviación rusa fue acusada de bombardear zonas pobladas.

Putin y Al Sharaa hablaron por teléfono el pasado 12 de febrero, cuando acordaron continuar los contactos para elaborar una agenda para la cooperación bilateral, pero no llegaron a ningún acuerdo sobre las bases rusas de Latakia y Tartus, que Moscú temió que serían cerradas tras el derrocamiento de su aliado, el líder sirio Bachar al Asad, en diciembre de 2024.

A su vez, Putin se mostró constantemente dispuesto a mediar y buscar soluciones pacíficas para Siria, tanto en sus recientes conflictos internos tras el último golpe de Estado, como su conflicto con Israel, tratando de ganarse la simpatía del nuevo gobierno.