Unos 150 diputados españoles de la izquierda piden parar el "genocidio" de Gaza

Participaron políticos de las dos fuerzas que forman el Gobierno, el Partido Socialista (PSOE) y el movimiento Sumar, así como los independentistas y nacionalistas vascos de Bildu y PNV, respectivamente, los soberanistas catalanes de ERC y los gallegos del BNG.

Mostraron octavillas en español e inglés, así como en las lenguas autonómicas españolas (catalán, eusquera y gallego) reclamando el fin de la "masacre" en la franja palestina.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, entre otros, sostuvieron en primera fila una bandera palestina.

En varias ruedas de prensa previas, diputados de Sumar se mostraron satisfechos por las medidas del Gobierno contra el "genocidio" de Gaza, pero insistieron en ir más allá y romper las relaciones diplomáticas con Israel.

También censuraron el "ataque" a uno de los barcos de la flotilla de la libertad que se dirige a la franja palestina en misión humanitaria.

"Debemos aumentar la presión internacional y seguir de cerca esta misión. Los gobiernos europeos deben proteger la flotilla", reclamó Verónica Martínez Barbero.

No obstante, las autoridades de Túnez han comunicado que la explosión ocurrida en uno de los barcos de la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza no ha sido causada por un dron y que obedece a "algún otro tipo de accidente o incidente", según dijo hoy el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El portavoz socialista, Patxi López, admitió que, con las medidas, no se parará la "masacre", pero matizó que están abriendo camino y "yendo por delante de la Unión Europea".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el lunes medidas adicionales contra Israel, entre ellas la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente la prohibición permanente de compraventa de armas.

A ello se añade el impedimento de acceder al territorio español de todos los que participen de forma directa en el "genocidio". España rechazará además la entrada en su espacio aéreo de las aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel y el tránsito por puertos de los barcos que transporten combustibles para las fuerzas armadas israelíes.

Según las autoridades gazatíes de Sanidad, hasta ahora han muerto en la franja palestina más de 64.000 personas entre adultos y niños y al menos 162.000 resultaron heridas por los bombardeos israelíes o mientras buscaban ayuda humanitaria.

Israel emprendió una ofensiva militar en la Franja de Gaza después de que el brazo armado del grupo islamista Hamás asesinara a 1.200 personas y secuestrara a 250 en territorio israelí.