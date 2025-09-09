Víctimas de violación en países árabes indefensas ante restrictivas definiciones, dice ONG

Un análisis jurídico en profundidad de los 22 países miembros de la Liga Árabe, titulado 'En busca de justicia: leyes sobre violación en los Estados árabes', presentado este martes en El Cairo junto a Arab Women Organization, señala que los códigos penales "discriminatorios y la mala aplicación de las leyes fomentan la culpabilización de las víctimas, perpetúan estereotipos nocivos y permiten a los perpetradores evadir la responsabilidad penal".

"Tenemos una definición muy, muy inadecuada, limitada y sexista que no permite que otras víctimas de violación puedan buscar justicia desde el principio", afirmó a EFE Dima Dabbous, una de las coautoras del informe y representante de la ONG en la región de Oriente Medio y Norte de África.

El derecho internacional define la violación como cualquier acto de penetración sexual, utilizando cualquier parte del cuerpo u objeto, cometido sin el consentimiento pleno e informado de la víctima.

Sin embargo, muchos países árabes sólo clasifican como violación la penetración vaginal con pene, mientras que otras formas de penetración no consentida, como puede ser a través del ano, se clasifican como delitos diferentes y menores, con penas significativamente más leves que "refuerzan las jerarquías nocivas de la violencia sexual".

En las leyes, sólo se mencionan las mujeres. Para los hombres, es "mucho peor" -apuntó la experta- porque si un hombre es violado por otro hombre, no puede denunciar este crimen como tal, al no estar contemplado en la gran mayoría de las definiciones.

En Yibuti, el Líbano, Libia, Palestina (Cisjordania), Somalia, Sudán y Siria, la violación se define únicamente por el uso de la fuerza, mientras que otros países de la región distinguen si el perpetrador se aprovecha de posiciones de autoridad, aplicando a menudo penas más severas.

Dabbous puntualizó que hay "mucha ignorancia en torno al sexo y violencia sexual", ya que "muchas de estas prácticas simplemente (la sociedad) no las conoce, no las valora. No creen que sean violadas. Por lo tanto, se devalúa, se descartan. No se castiga".

Entonces, si se modificara la definición y la comprensión que la gente tiene del delito, y si se castigara a los perpetradores, "lo cual no está sucediendo", podría haber un cambio, dijo la experta, que indicó que existe "el miedo a la vergüenza, porque aunque seas la víctima, sabemos que todos a tu alrededor te culpan".

En los países árabes, existe la idea de que, a menos que te defiendas, estás consintiendo tener relaciones sexuales, "y sabemos que las relaciones sexuales fuera del matrimonio en el mundo árabe están penalizadas. Así que, al final, la víctima termina siendo castigada", adujo.

Las supervivientes de violación se enfrentan a barreras legales y procesales. A menudo se espera que las víctimas denuncien la violación dentro de las 72 horas y se sometan a exámenes médicos invasivos.

También se les suele exigir que demuestren resistencia física, ya que cuando no se dispone de lesiones visibles ni pruebas forenses, las denuncias suelen ser desestimadas.

Estados como Argelia, Irak, el Líbano y Siria cuentan con leyes que permiten a los violadores o secuestradores eludir la justicia casándose con sus víctimas, aunque las campañas de la sociedad civil ha impulsado la derogación de las disposiciones de "cásate con tu violador" en varios países.

Por otro lado, aunque las normas legales internacionales prohíben el matrimonio a menores de 18 años sin excepción, muchos países de la Liga Árabe establecen una edad mínima legal más baja, y algunos permiten que las niñas se casen a los nueve años, mientras que otros no la fijan.

Estas leyes que prohíben el matrimonio infantil suelen aplicarse de forma deficiente, lo que permite que la violencia sexual contra menores se produzca con impunidad al amparo del matrimonio, denunció la ONG.

En cuanto a la violación conyugal, directamente no existe. En lugar de reconocer la violación dentro del matrimonio, estas leyes suelen abordar únicamente la agresión física utilizada para obtener acceso sexual, y aplican cargos y penas menores.

Igualmente, Dabbous confió en que pueda haber un cambio, como el que ocurrió con el endurecimiento de penas por acoso sexual, ya que gran parte de esa modificación vino de campañas de la sociedad civil.

"Es todo un ecosistema cultural y legal que necesita ser revisado y debatido, pero necesitamos abrir la caja de Pandora", sentenció.