Víctimas ugandesas de Kony reclaman a CPI justicia en rebeldía tras dos décadas de espera

Los Representantes Legales Comunes de las Víctimas (CLRV), en nombre de 5.795 víctimas autorizadas a participar en el procedimiento, afirmaron que hombres, mujeres y niños del norte de Uganda “no tuvieron elección” cuando fueron secuestrados, forzados a luchar, convertidos en esclavos o violados por fuerzas del LRA entre 2002 y 2005.

“'No tuve elección': esas palabras se repiten una y otra vez. No tuvieron elección cuando les obligaron a ver asesinatos, ni cuando les hicieron matar, ni cuando sus cuerpos fueron usados como armas de guerra, ni cuando fueron entregadas como esposas a comandantes del LRA”, lamentaron los abogados.

También advirtieron: “No se equivoquen: el número de víctimas representadas en este caso es solo una pequeña proporción de las personas afectadas por los crímenes imputados a Kony”.

“Algunas víctimas no vivirán para ver la conclusión de este proceso, pero todas merecen saber que el mundo las ha escuchado y que los responsables serán llevados ante la justicia”, señalaron los letrados, que describieron “la rabia” y el trauma psicológico que aún marcan la vida diaria de los supervivientes, “impidiéndoles dormir, trabajar, participar en la vida de sus comunidades”.

Los testimonios aportados relataron secuestros de menores de 11 y 12 años obligadas a convertirse en “esposas” de comandantes y castigos de 50 azotes para ser ingresados en las filas del LRA. “Dispararon contra mí, me obligaron a soltar a mi bebé para correr por mi vida. No sé dónde está mi hija hasta hoy”, resumió una de las víctimas citadas por los CLRV.

Los relatos de las víctimas muestran que los crímenes “no fueron incidentes aislados de guerra, sino parte de una campaña deliberada, diseñada para aterrorizar a la población civil, sostener al LRA por la fuerza y quebrar comunidades enteras” en Uganda.

Los letrados recordaron que parte de los crímenes ya fueron juzgados en el caso contra Dominic Ongwen, excomandante del LRA condenado en 2021 a 25 años de prisión, pero destacaron que la acusación contra Kony “va más allá” e incluye crímenes de género de autoría directa como violación, esclavitud sexual, matrimonios forzados y embarazos forzados.

Los representantes subrayaron que las víctimas “no buscan venganza, sino dignidad”, y reclamaron que Kony sea nombrado “sin ambigüedad” como responsable de su sufrimiento. La confirmación de los cargos, añadieron, no borrará el pasado, “pero dirá a las víctimas que lo que soportaron importa, que la justicia puede alcanzar incluso a los perpetradores más poderosos”.

Esta audiencia, que durará tres días, busca avanzar el caso iniciado en 2005, cuando se emitieron las primeras órdenes de arresto de la CPI por el caso de Uganda. Si se confirman los cargos, el expediente quedará listo para juicio en cuanto Kony, que tiene ahora unos 64 años, sea detenido y entregado a la Corte. Se cree que sigue vivo y se encuentra escondido en zonas remotas entre la República Centroafricana y Darfur del Sur.