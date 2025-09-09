Wall Street cierra en verde y el Dow Jones sube un 0,43 %

Nueva York, 9 sep (EFE).- Wall Street cerró este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,43 %, hasta los 45.711 enteros, mientras los inversores esperan nuevos datos sobre la economía de EE.UU. para poder anticipar los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed).