Xi felicita a Kim Jong-un por 77º aniversario norcoreano y reafirma lazos bilaterales

Según el mensaje, divulgado por la televisión estatal china, Xi señaló que en las últimas décadas Corea del Norte "ha impulsado el desarrollo de sus proyectos socialistas" y expresó su confianza en que el país pueda afrontar con éxito sus próximos retos políticos y económicos.

El mandatario chino recordó que China y Corea del Norte son "vecinos tradicionales unidos por montañas y ríos" y subrayó que "mantener, consolidar y desarrollar" los vínculos bilaterales es una "estrategia inquebrantable" para Pekín.

Xi mencionó además el reciente viaje de Kim a Pekín para asistir a los actos por el 80º aniversario del final de la II Guerra Mundial en Asia, ocasión en la que ambos mandatarios se reunieron y "trazaron una hoja de ruta" para la cooperación futura.

El líder chino afirmó que está dispuesto a "reforzar la comunicación estratégica" con Pionyang y "avanzar de la mano" para contribuir a la paz y la estabilidad regionales.

La felicitación llega menos de una semana después de la quinta visita oficial de Kim a China, donde se sentó junto a Xi y al presidente ruso, Vladímir Putin, en la tribuna del desfile militar en Pekín, en una imagen de fuerte carga simbólica que escenificó el acercamiento entre los tres países.

Aunque, según apuntó este lunes el Gobierno surcoreano, Kim habría condicionado precisamente esa visita a que el asunto de la desnuclearización no se incluyera en la agenda de sus conversaciones con Xi.