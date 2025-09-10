Acciones de Oracle se disparan más del 38 % tras anuncio de varios contratos millonarios

Nueva York, 10 sep (EFE).- Las acciones del gigante tecnológico Oracle se dispararon este miércoles un 38,15 % durante la apertura de Wall Street, tras anunciar la adjudicación de varios contratos multimillonarios en el último trimestre, en la comunicación del martes de sus resultados trimestrales.