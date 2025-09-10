Alemania afirma que drones rusos violaron el espacio polaco deliberadamente

"No hay absolutamente ningún motivo para suponer que se trate de un cambio de rumbo, un error o algo similar, y es evidente que estos drones han sido lanzados deliberadamente con este rumbo. Para volar a Ucrania, no tendrían que haber tomado este rumbo", afirmó durante una ronda de preguntas al Gobierno en el Parlamento alemán.

El político socialdemócrata agregó que, según las declaraciones de Polonia, estos drones "iban armados", por lo que, advirtió, "podría haber ocurrido algo en cualquier momento".

Recordó que, según las informaciones del primer ministro polaco, Donald Tusk, se trataba de 19 drones Shahed o de diseño similar, que fueron lanzados aparentemente desde territorio bielorruso.

Al mismo tiempo expresó su apoyo a la decisión de Polonia de invocar el Artículo 4 del Tratado de la OTAN que contempla que los aliados se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada.

"Apoyamos esta medida porque creemos que es lo correcto. Hay que enviar señales en este sentido", dijo.

"Lo que nos enseña esto es lo llevamos al menos dos años comentando regularmente, que nos enfrentamos a una amenaza constante por las provocaciones de las fuerzas armadas rusas en el espacio aéreo báltico, en el mar Báltico, en el agua, bajo el mar, pero también en Europa Central, por ataques híbridos o precisamente mediante vuelos de este tipo. Nos preparamos para ello", añadió.

Además se mostró de acuerdo con la afirmación de que Rusia pone a prueba la capacidad de reacción de los aliados y de Europa, por lo que reiteró la necesidad de "no perder tiempo" para aumentar el poder defensivo de Alemania.