Alerta en cinco regiones de Italia por lluvias intensas y fuertes tormentas eléctricas

Además de Toscana, las regiones en alerta naranja son Lombardía, Friuli-Venezia Giulia (norte), Umbría y Lacio (centro), mientras que en otras once se mantiene la alerta amarilla, entre ellas las norteñas Liguria, Piamonte y Veneto y las septentrionales Campania y Sicilia, informó Protección Civil.

Se esperan granizadas y lluvias torrenciales también en Emilia-Romaña, Marcas, Abruzos y Molise (centro), mientras que intensas precipitaciones sacudieron ya esta madrugada la capital italiana.

Las fuertes precipitaciones en Elba y Giglio, donde cayeron más de 70 milímetros de lluvia en una hora, provocaron inundaciones en la localidad de Portoferraio (Elba), según medios locales. Es el tercer episodio de inundaciones en menos de un mes en la isla, tras dos temporales ocurridos en agosto.

En el norte del país, Lombardía también ha emitido alerta naranja por riesgo hidrogeológico. El Centro de Monitoreo de Riesgos Naturales regional activó protocolos especiales en coordinación con el Ayuntamiento de Milán, donde se prevén fuertes lluvias ya desde la medianoche.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la provincia de Como (norte), al menos 15 personas fueron evacuadas tras el desbordamiento de un arroyo que bloqueó accesos a viviendas y un tramo de la carretera Lariana fue cerrado al tráfico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Protección Civil advierte de que una perturbación de origen atlántico continuará afectando gran parte del territorio nacional hasta el jueves, con posibilidad de fenómenos localmente intensos en el centro y sur del país.