Armada rescata el cuerpo de un conductor que cayó con su camión al río Paraguay

Asunción, 10 sep (EFE).- La Armada Paraguaya rescató este miércoles el cuerpo de un conductor que estaba atrapado desde la madrugada del domingo en la cabina de un camión cargado con soja que cayó desde un puente al río Paraguay, informó el prefecto naval de la localidad de Concepción (norte), capitán Emigdio Zayas.