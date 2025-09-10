Arrestan a seis personas en Panamá por presunto fraude a la dirección de ingresos

Ciudad de Panamá, 10 sep (EFE).- Una funcionaria de la Dirección General de Ingresos (DGI), tres exfuncionarios de esta agencia y dos particulares fueron arrestados por un caso de presunto peculado y blanqueo en perjuicio de esa entidad recaudadora, informó este miércoles la Fiscalía de Panamá.