Asesinan a secretario municipal de Pradera cuando veía el partido de fútbol de Colombia

Según testigos del crimen, hombres armados se aproximaron a Jiménez y le dispararon en repetidas ocasiones y aunque fue trasladado a un centro médico de la vecina ciudad de Palmira, falleció por la gravedad de las heridas.

Una mujer que estaba entre los congregados en la plaza para ver el partido de las eliminatorias al Mundial de 2026 también resultó herida y fue llevada a un hospital.

Jiménez había sido concejal y candidato a la alcaldía de Pradera, y era un líder político reconocido en el departamento del Valle del Cauca.

"Muy duro recibir la noticia del asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorian Jiménez. No es aceptable el deterioro generalizado de la seguridad por todo el país que sigue matando colombianos", dijo Alejandro Eder, alcalde de Cali, capital del Valle del Cauca.

Según Eder, recuperar la seguridad "debe ser la máxima prioridad del gobierno nacional".

El asesinato de Jiménez ocurre menos de un mes después de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido opositor de derechas Centro Democrático, quien falleció el 11 de agosto, 64 días después de ser gravemente herido a tiros en un atentado en Bogotá.

Por su parte, el representante a la Cámara Duvalier Sánchez, del partido Alianza Verde, lamentó que "los criminales vuelven a actuar sin ningún reparo en un hecho cobarde y gravísimo".

El director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule, aseguró que Jiménez fue clave para trabajar en ese municipio con las distintas comunidades que fueron despojadas de sus predios durante el conflicto armado.

"Este hecho nos duele en el corazón y nos recuerda que la violencia nunca podrá ser el camino para la construcción de un futuro digno y justo", manifestó Yule.