Asesinan a tiros en Nairobi a un reconocido abogado keniano

"Los detectives de la Oficina de Homicidios de la DCI (Dirección de Investigaciones Criminales), con el apoyo de expertos del laboratorio forense nacional, examinaron cuidadosamente el lugar y recogieron pruebas fundamentales para la investigación", explicaron las fuerzas de seguridad en un comunicado.

"La DCI se compromete a garantizar que los autores de este acto atroz sean llevados ante la Justicia", añadieron, al pedir al público que facilite cualquier información útil para esclarecer el tiroteo, ocurrido este martes por la tarde.

Según un informe policial recogido por medios locales, los agentes encontraron rota la ventanilla del conductor del vehículo en el que circulaba Mbobu en el acomodado barrio capitalino de Karen y su cuerpo bañado en sangre junto con su teléfono, que se llevaron como prueba.

"El cuerpo fue trasladado a la funeraria (...), a la espera de la autopsia y la identificación", añadió el documento, según el cual la víctima recibió cinco disparos.

No se conocen todavía los motivos del asesinato, cuyo perpetrador se dio a la fuga.

Con tres décadas de experiencia profesional, Mbobu había ejercido como presidente del Tribunal de Disputas entre Partidos Políticos y enseñaba Derecho en la Universidad de Nairobi, además de contar con su propio despacho y haber escrito varios artículos legales destacados en el ámbito académico.

En un comunicado, Faith Odhiambo, presidenta de la Sociedad de Abogados de Kenia (LSK en inglés, colegio de abogados), ofreció su pésame por este "crimen abominable" y pidió que se aborde "con rapidez y contundencia".

"La profesión jurídica está consternada por la grave situación de seguridad que sufren los abogados. Mientras esperamos los informes preliminares sobre la identidad del autor y el motivo, nos preocupa que todo esto tenga las características de un asesinato premeditado", afirmó Odhiambo.

Lamentaron también los hechos otras figuras destacadas, como el presidente de la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) de Kenia, Moses Wetang'ula, quien pidió "que se haga justicia" y que los responsables rindan cuentas; o el senador y secretario general del opositor Partido Democrático Naranja (ODM), Edwin Sifuna, al recordar las "lecciones de vida" que recibió de Mbobu como joven letrado.

Este incidente recuerda al asesinato a tiros en Nairobi el pasado abril del diputado de la Asamblea Nacional Charles Ong’ondo Were, cuya muerte pudo estar orquestada, según los investigadores, por una red de delincuencia organizada con acceso a importantes recursos financieros.

En una secuencia parecida, Were fue tiroteado por el pasajero de una motocicleta cuando su vehículo paró en un semáforo en rojo, a poco más de tres kilómetros del centro de la capital keniana.

La Policía consideró entonces que el asesinato parecía "intencional y premeditado".