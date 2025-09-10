Bad Bunny bate récord de nominaciones a los Billboard latinos, seguido por Fuerza Regida

La superestrella de la música urbana Bad Bunny superó todos los récords de nominaciones a los galardones, con menciones destacadas a las categorías de Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Año por su proyecto 'Debí tirar más fotos', uno de los álbumes más escuchados del año en todo el mundo.

Igualmente, el grupo de música regional mexicana de California Fuerza Regida obtuvo nominaciones a Artista del Año, Global 200 Artista del Año y Álbum Top Regional Mexicano del Año por su trabajo '111XPANTIA'.

El puertorriqueño Rauw Alejandro es el tercer artista con más nominaciones, que incluyen la de Artista del Año, Gira del Año y Top Latin Album del Año por su disco 'Cosa nuestra'.

Entre tanto, la artista colombiana Karol G es la mujer que cuenta con más nominaciones, en total 10, entre ellas la de Global 200 Artista Latino del Año, Hot Latin Songs Artista del Año Femenina y Álbum Top Latin Rhythm del Año por 'Tropicoqueta'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mismo número de menciones tiene la 'promesa' del regional mexicano Tito Double P entre las que destacan la de Artista del Año, Global 200 Artista del Año y Top Latin Álbum del Año por 'Incómodo', un proyecto que también compite en la categoría Álbum Top Regional Mexicano del Año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A Tito Double P le sigue su primo, el también mexicano Peso Pluma, que con 9 nominaciones competirá por premios como el de Artista del Año y el de Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino.

Estos galardones se determinan exclusivamente por el desempeño en las listas semanales de Billboard, siendo el reflejo más auténtico del impacto y éxito de un artista, declararon Billboard y la cadena televisiva Telemundo en un comunicado.

Este año más de 70 artistas han sido reconocidos en un total de 49 categorías que incluyen géneros de la música latina que van desde el Latin Pop hasta el Tropical, el Latin Rhythm y el Regional Mexicano.

Entre las categorías más deseadas por los artistas, la disputa para el Artista del Año se dará entre Bad Bunny, Fuerza Regida, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Tito Double P, mientras que para el Artista del Año Debut son finalistas el mexicano Aleman, la banda de California de regional mexicano Clave Especial, el artista chileno FloyyMenor, el cantante colombiano Kapo y el cantautor mexicano Netón Vega.

Igualmente, los candidatos a gira del año son la banda estadounidense de origen dominicano Aventura, el cantante puertorriqueño Chayanne, el mexicano Luis Miguel, Rauw Alejandro y la colombiana Shakira.

En la sección de Global 200 Artista Latino del Año competirán Bad Bunny, Fuerza Regida, Karol G, Netón Vega y Tito Double P.

Bad Bunny lidera las nominaciones tanto en la categoría Global 200 Canción Latina del Año, con tres menciones, como en la de Hot Latin Song Canción del Año, con cuatro, por sus temas 'Baile inolvidable', 'DTMF', 'Nuevayol' y 'EOO'.

Los artistas masculinos finalistas para el premio Hot Latin Songs Artista del Año son Bad Bunny, Netón Vega, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Tito Double P, mientras que las candidatas al galardón para las artistas femeninas son Karol G, la estadounidense Selena Gómez, Shakira, la dominicana Yailin La Más Viral y la puertorriqueña Young Miko.

En la categoría Top Latin Album del Año se encuentran como finalistas los álbumes 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny, 'Mi vida mi muerte' de Netón Vega, 'Éxodo' de Peso Pluma, 'Cosa Nuestra' de Rauw Alejandro y 'Incómodo 'de Tito Double P.

Estos galardones se enmarcan en el cierre de la Semana de la Música Latina de Billboard, que tendrá lugar en Miami del 20 al 24 de octubre, donde también se entregarán otros premios especiales que serán anunciados próximamente.