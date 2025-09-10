Bolsa española sube el 1,29 % por Inditex pese a nuevas tensiones geopolíticas en el mundo

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, repuntó 193,6 puntos, ese 1,29 %, y cerró en 15.217 enteros. En el acumulado anual avanza el 31,24 %.

De los grandes valores, Inditex (6,52 %) lideró las ganancias con el 6,52 %; por detrás Banco Santander sumó el 1,83 %; el grupo financiero BBVA, el 1,35 %, y la eléctrica Iberdrola, el 0,29 %. En cambio, Telefónica perdió el 0,96 % y la petrolera Repsol, el 0,31 %.

El selectivo español abría con avances ligeros, pero posteriormente incrementó las subidas animado por el buen tono de Inditex y a pesar de que aumentaron las tensiones geopolíticas tras el derribo de tres drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, y las tensiones comerciales por el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de posibles nuevos aranceles a China y la India.