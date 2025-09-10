Bomberos hallan el cuerpo de un sujeto que había desaparecido al caer a un río de Caracas

Caracas, 10 sep (EFE).- Autoridades venezolanas hallaron este miércoles el cuerpo de un hombre que cayó a un río en Caracas tras sufrir un accidente de tránsito el pasado domingo, informó el comandante general del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Pablo Antonio Palacios.