Canadá dice que Rusia quiere "ampliar" el conflicto de Ucrania con su incursión en Polonia

En sus redes sociales, el líder canadiense afirmó que "la incursión de Rusia en el espacio aéreo polaco anoche fue imprudente y provocadora".

"Canadá está junto a Polonia y a nuestros aliados de la OTAN. Estamos coordinando estrechamente con ellos y permaneceremos vigilantes frente a los intentos de Rusia de ampliar y prolongar el conflicto con Ucrania", apuntó.

"Las acciones de Rusia, tras una semana de brutales ataques contra civiles ucranianos, subrayan la importancia de nuestro apoyo firme a Ucrania. Para lograr una paz duradera en Ucrania y en Europa, debemos aumentar la presión sobre Putin para que ponga fin a esta guerra", añadió Carney.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, agregó que la incursión rusa es "un nuevo y horrendo ejemplo de la negativa de Putin a buscar la paz".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al menos 19 drones armados rusos penetraron en la madrugada del miércoles el espacio aéreo polaco lo que provocó que el ejército polaco así como otros aviones y sistemas de defensa antiaérea de aliados como Países Bajos, Alemania e Italia, repeliesen la intrusión bajo la coordinación del Mando Aéreo de la OTAN.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Varsovia ha calificado la intrusión como "un acto de agresión" mientras que Rusia se abstuvo este miércoles de negar la incursión de varios de sus drones en el espacio aéreo de Polonia y se mostró dispuesta a abrir consultas con las autoridades polacas.