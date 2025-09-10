Candidato a la dirección de IICA conversa sobre seguridad alimentaria con titular del BCIE

Tegucigalpa, 10 sep (EFE).- El candidato de Guyana y la Comunidad del Caribe (CARICOM) a dirigir el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Muhammad Ibrahim, se reunió este miércoles con la presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, para hablar sobre seguridad alimentaria y la resiliencia agrícola en Centroamérica.