Charlie Kirk, trasladado a un hospital y en estado crítico tras recibir un disparo

Los Ángeles (EE.UU.), 10 sep (EFE).- El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue trasladado a un hospital y se encuentra en estado crítico tras recibir este miércoles un disparo en el cuello durante un evento universitario en el estado de Utah, según medios.