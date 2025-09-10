Cuba dice tener una "estrategia bien definida" para recuperarse del nuevo apagón nacional

“Nos encontramos en el Despacho Nacional de Cargas (del Ministerio de Energía y Minas) para evaluar las causas de lo sucedido y el inicio de la recuperación”, señaló Marrero en sus redes sociales, sin entrar en más detalles sobre la “estrategia”.

Marrero destacó además “la profesionalidad de los trabajadores” de la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) que, a su juicio, permitirá “avanzar, en el menor tiempo posible, en el restablecimiento del sistema”.

“Sobre ello mantendremos informado a nuestro pueblo”, subrayó el jefe de Gobierno.

La crisis energética en Cuba, agravada desde mediados del año pasado, provocó este miércoles la quinta caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en al menos un año, con la consecuente paralización de la vida en la isla caribeña.

El Ministerio de Energía y Minas dijo que la “desconexión total” del SEN “puede estar asociada a una salida inesperada" de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales del país, ubicada en Matanzas (oeste).

Las autoridades del sector eléctrico aclararon que “se investigan las causas” y que en horas de la mañana había comenzado “el proceso de restablecimiento”. Las tareas de restauración del SEN son un procedimiento lento y laborioso, que en las últimas ocasiones ha llevado días.

La isla caribeña ha permanecido desde mediados del año pasado con altibajos en la producción de energía eléctrica, que se refleja en los prolongados apagones diarios.

El Gobierno cubano dice que las principales causas de los apagones son las averías en las centrales térmicas -con década de explotación acumulada- y la falta de divisas para importar el combustible necesario para los motores de generación eléctrica.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

Los apagones representan un fuerte lastre a la economía nacional, que se contrajo el 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que el Producto Interno Bruto cubano sea negativo este año.

Los cortes atizan el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las de julio de 2021.