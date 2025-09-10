Desactivada la bomba de la Segunda Guerra Mundial encontrada en el aeropuerto de Fráncfort

Fraport, gestor del aeropuerto de Fráncfort, dijo que "el tráfico aéreo no se vio afectado" debido a que está prohibido por la noche en este aeropuerto.
También se ha vuelto a abrir la autopista 5 entre Fráncfort y Langen, que fue cortada desde que se encontró la bomba y hasta su desactivación, informan medios alemanes.
La bomba encontrada es un proyectil de entre 75 y 100 kilogramos, según la Policía.
Por motivos de seguridad la Policía también acordonó el martes una zona de un radio de 500 metros alrededor del lugar donde se encontró el artefacto, cerca de la Terminal 3 del aeropuerto de Fráncfort, y evacuó el hotel Intercity.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy