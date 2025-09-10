Mundo

Dos niños son rescatados en una barca abandonada frente a la costa de Mauritania

Nuakchot, 10 sep (EFE).- Dos niños senegaleses, de 9 y 11 años, fueron rescatados en una barca frente a la costa norteña de Mauritania, informaron este miércoles a EFE agentes de la guardia costera mauritana.

Por EFE
10 de septiembre de 2025 - 14:30
La embarcación fue detectada la noche pasada en aguas del Atlántico cerca de Nuadibú por la tripulación de un barco mauritano que se encontraba en la zona, quien alertó a los servicios de emergencia.

Una patrulla marítima acudió inmediatamente al lugar y recuperó a los menores, que estaban solos, llorando y sin alimentos ni agua potable.

Según declaraciones de los niños, fueron abandonados por un capitán que los había embarcado inicialmente para una jornada de pesca desde Nuadibú, antes de cambiarse a otro barco en alta mar con destino a las islas Canarias, en España.

Los dos menores fueron trasladados a las instalaciones de los guardacostas para posteriormente ser entregados a las autoridades senegalesas.

