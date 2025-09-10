Dos niños son rescatados en una barca abandonada frente a la costa de Mauritania

La embarcación fue detectada la noche pasada en aguas del Atlántico cerca de Nuadibú por la tripulación de un barco mauritano que se encontraba en la zona, quien alertó a los servicios de emergencia.
Una patrulla marítima acudió inmediatamente al lugar y recuperó a los menores, que estaban solos, llorando y sin alimentos ni agua potable.
Según declaraciones de los niños, fueron abandonados por un capitán que los había embarcado inicialmente para una jornada de pesca desde Nuadibú, antes de cambiarse a otro barco en alta mar con destino a las islas Canarias, en España.
Los dos menores fueron trasladados a las instalaciones de los guardacostas para posteriormente ser entregados a las autoridades senegalesas.
