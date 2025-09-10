Dos niños son rescatados en una barca abandonada frente a la costa de Mauritania

Nuakchot, 10 sep (EFE).- Dos niños senegaleses, de 9 y 11 años, fueron rescatados en una barca frente a la costa norteña de Mauritania, informaron este miércoles a EFE agentes de la guardia costera mauritana.