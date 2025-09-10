Dos rusos detenidos por colaborar con los servicios secretos ucranianos

"El FSB detuvo en territorio de la República de Crimea a un ciudadano ruso, nacido en 1981, sospechoso de alta traición", indica un comunicado en la web de las fuerzas de seguridad.

Un residente de la ciudad crimea de Feodosia fue reclutado en 2023 por la inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano para obtener información estratégica, realizar tareas de videovigilancia y obtener las coordenadas de instalaciones militares rusas.

"La información recibida podría ser utilizada por el enemigo para planificar sabotajes y lanzar ataques con misiles", asegura el FSB.

Por otro lado, en Udmurtia, a casi un millar de kilómetros al este de Moscú, fue detenido otro ciudadano ruso por planear el asesinato de "uno de los principales empleados de una empresa de la industria de defensa" de Rusia, informó el FSB.

El comunicado señala que el atentado debía cometerse con el uso de un explosivo casero fabricado por el propio detenido bajo instrucciones de los servicios de seguridad de Ucrania.