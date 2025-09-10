Drones, perros y refuerzos: la Policía Nacional se despliega ante la crono de Valladolid

En un comunicado, la Policía Nacional ha recordado que son los encargados de la seguridad en las salidas y llegadas de la Vuelta, y en esta crono de Valladolid contará con un amplio despliegue para reforzar la seguridad.

Como es una competición por etapas, todos los años se desplaza con la organización de la Vuelta un contingente de efectivos de la Policía Nacional, para garantizar la seguridad de los deportistas y asistentes al evento tanto en las salidas como en las llegadas de prueba.

La inmensa mayoría de los agentes que van junto a la organización pertenecen a las Unidades de Intervención Policial, que dada su especialización en la seguridad de grandes eventos y su dilatada experiencia en control de masas y espectáculos que conlleven la asistencia de grandes números de personas, son uno de los pilares fundamentales para garantizar el normal desarrollo de la prueba.

En este caso participarán tanto la Unidad Central de Intervención con sede en Madrid como la VII Unidad de Intervención Policial con base en Valladolid.

Estos policías se encargan de garantizar la seguridad, tanto en la salida como en la zona de llegada de la prueba, vigilando entre otras cosas que ninguna persona acceda al trazado del recorrido, lo que podría poner en peligro la integridad física de los participantes.

En situaciones como las de mañana, en el entorno urbano de la ciudad, el dispositivo de seguridad se verá ampliamente reforzado por el despliegue de más unidades policiales, tanto de la Jefatura Superior de Castilla y León, como de la Comisaría Provincial de Valladolid.

En concreto efectivos de la VII Unidad de Intervención Policial con base en Valladolid reforzaran la seguridad de zonas sensibles anexas al recorrido de la prueba.

También desplegarán drones la Unidad Aérea de la Policía, dándose la circunstancia de que el espacio aéreo de la ciudad se declarará como TRA “temporal restricted area”, lo que implica un aumento muy significativo de las sanciones en caso de detectar el vuelo de un dron no autorizado.

Por parte de la Comisaría Provincial de Valladolid desplegarán otras unidades especializadas tales como la Unidad de Subsuelo y la Unidad de Guías Caninos, que junto a los agentes de Tedax-NRBQ, realizarán requisas en todo el recorrido de la prueba.

Y unidades de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana reforzaran su presencia en las zonas donde se prevé mayor presencia de público para atender cualquier incidencia que se pueda producir.

La Jefatura de la Policía Nacional en Castilla y León ha recordado que el dispositivo de seguridad se lleva gestando desde hace varios días con reuniones previas y análisis de la información y necesidades del evento, en un trabajo con estrecha colaboración con otras instituciones como el Ayuntamiento, la Guardia Civil y la municipal.