El DAX 40 de Fráncfort baja 0,36 % debido a la cautela tras el ataque de Rusia a Polonia

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort perdió un 0,36 %, hasta 23.632,95 puntos.

Los precios de producción subieron en agosto en EEUU un 2,6 % interanual (3,1 % en julio), menos de lo previsto, por lo que facilitan que la Fed baje los tipos de interés en 50 puntos básicos.

La Bolsa de Fráncfort comenzó la negociación con ganancias pero hoy también se dio la vuelta en las últimas horas de negociación, pese al optimismo por los buenos resultados de Oracle, porque el aumento de los riesgos geopolíticos ha aumentado la preocupación en los mercados.

Varsovia ha pedido activar el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y realizar consultas formales con los aliados para examinar la amenaza de su seguridad e integridad territorial y decidir las medidas necesarias para protegerse.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La compañía de armamento Rheinmetall subió en el selectivo un 3,3 %, hasta 1.837,50 euros, dado que aumenta la presión para que la OTAN se rearme y sus miembros aumenten el gasto en defensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mercado de valores alemán optó por la cautela antes de las reuniones de la Reserva Federal (Fed) y del Banco de Inglaterra (BoE) la próxima semana.

El fabricante de software para empresas SAP perdió un 2,9 %, hasta 223,70 euros, Beiersdorf, fabricante de marcas como Nivea, perdió un 2,2 %, hasta 95,44 euros, y la compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom cayó un 2,2 %, hasta 29,95 euros.

Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 4,6 %, hasta 95,14 euros, porque aumentan sus pedidos con el auge de la inteligencia artificial y de los centros de datos, al igual que los de la estadounidense Oracle.

La empresa de tecnología sanitaria Siemens Healthineers se apuntó un 2,2 %, hasta 48,28 euros, debido a rumores de venta de su negocio de diagnósticos.