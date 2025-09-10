El gobernador del Banco de Portugal explicará al Parlamento el contrato de la nueva sede

Una portavoz del grupo CDS-PP, uno de los socios del Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, dijo a EFE que la Comisión de Presupuesto y Finanzas del Parlamento aprobó este miércoles una comparecencia urgente de Centeno, a petición de este partido, para que ofrezca detalles sobre "el acuerdo inmobiliario" para la nueva sede de la entidad.

La fuente señaló que todavía no se ha fijado la fecha para esa comparecencia, que se dedicará únicamente a abordar este asunto.

En su petición, el CDS-PP señala que, unos dos meses antes del final de su mandato como gobernador -que terminó en julio, aunque él sigue en el puesto a la espera de que su sustituto tenga el visto bueno del Parlamento-, Centeno optó "por vincular a la institución con un contrato promesa a cuatro sociedades del Grupo Fidelidade".

Dicho contrato tiene como objetivo la construcción de una nueva sede del banco central.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el texto, el CDS-PP afirma que la entidad comunicó inicialmente un coste de 192 millones de euros, pero, según las informaciones de medios, finalmente podría ascender a 280 millones de euros, "en virtud de la omisión de gastos de elementos esenciales", como los acabados, la pintura, la instalación de ascensores o los muebles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que "los informes de debida diligencia" apuntan que hubo 16 "contingencias graves o muy graves" en ese contrato, como que no se garantizó la autonomía de las instalaciones en los proyectos de Fidelidade, requisito que, recordó, existe por razones de seguridad, y lo que requirió una solicitud de cambio del proyecto original.

La comisión legislativa también aprobó este miércoles otra propuesta del CDS-PP para la entrega de documentación sobre ese contrato.

El Gobierno portugués anunció el pasado 24 de julio su decisión de que Centeno no siga para un segundo mandato al frente del banco y su decisión de proponer como gobernador al economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Álvaro Santos Pereira.

Santos Pereira tendrá que someterse ahora a una audiencia en la Asamblea de la República (única cámara del Parlamento), que está prevista para el 17 de septiembre, y a su visto bueno antes de ocupar el puesto.

Antes de anunciar la no renovación de Centeno, que fue ministro de Finanzas en dos Gobiernos del socialista António Costa entre 2015 y 2020, el Ejecutivo de Montenegro anunció que iba a pedir una auditoría a la Inspección General de Finanzas por las informaciones sobre la firma del contrato por parte de Centeno, con "contingencias de alto riesgo" para la construcción de la nueva sede.