El Gobierno austríaco propone prohibir el velo islámico en los colegios a menores de 14

"El velo infantil limita la visibilidad y la libertad de las niñas, por lo que es claramente un signo de opresión", ha señalado la ministra de Integración, la conservadora Claudia Plakolm, ante los medios.

El Gobierno, formado por conservadores, socialdemócratas y liberales, argumenta en su propuesta que las niñas menores de edad "deben ser protegidas contra la segregación y la opresión", informa la radiotelevisión austríaca ORF.

El borrador del proyecto de ley prevé un sistema escalonado de control de incumplimientos. Las direcciones de los centros interpelarán primero a las escolares e informaran a los progenitores o tutores.

Si la infracción se mantiene, actuarán las autoridades educativas y, en casos extremos, se puede llegar a la aplicación de sanciones administrativas con multas de entre 200 y 1.000 euros o penas de 14 días de prisión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Tribunal Constitucional de Austria ya tumbó en el año 2020 la prohibición del uso del velo islámico en las escuelas primarias al considerar que la ley, adoptada en 2019 por la entonces coalición de conservadores y ultranacionalistas, violaba la neutralidad ideológica y religiosa del Estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El alto tribunal consideró que la norma se refería a una sola religión sin razón concreta, ya que no prohibía el uso de otros símbolos religiosos, por ejemplo de judíos o sikhs.

La Comunidad Religiosa Islámica en Austria (IGGÖ) ha criticado hoy en un comunicado el nuevo proyecto de ley, recordando la sentencia de 2020 y alertado de que este nuevo intento debilita la confianza en el Estado de derecho.

"En lugar de fortalecer a los niños, se les estigmatiza y se les margina. Se trata de una política de símbolos a costa de los afectados", se afirma en esa nota publicada en su página web.

La nueva propuesta de legislación va acompañada de medidas para empoderar a las niñas y educar a los niños y hombres en conceptos de igualdad, y prevé involucrar a los profesores, los padres y la comunidad islámica.

Desde el partido liberal Neos, que en 2019 se opuso a la prohibición, se argumenta ahora que el velo es un símbolo de la sexualización precoz y la desvalorización de las niñas, mientras que el socialdemócrata SPÖ reconoce que se trata de una intromisión en las libertades personales.

Con todo, esta formación argumenta que las niñas reciben presión de sus parientes y compañeros varones para llevar el velo, informa la agencia APA.

El partido ultranacionalista y xenófobo FPÖ, primero del Parlamento, ha apoyado esta propuesto como un primer paso hacia una prohibición total del velo en las escuelas, también para profesoras y alumnas mayores, y un veto a lo que califica de "islam político".