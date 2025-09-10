El Gobierno español llama a la contención y al diálogo en Nepal

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores señala que España sigue con "preocupación" los acontecimientos en Nepal, donde se han producido graves disturbios y la destrucción de edificios públicos, entre ellos la sede del Parlamento en Katmandú.

España, añade, trasmite sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas y su deseo de pronta recuperación de los heridos, y pide una investigación de los incidentes.

Nepal vivió este miércoles un toque de queda nacional tras dos días de violencia que han causado al menos 30 muertos y un millar de heridos, con el Ejército asumiendo el control y abriendo contactos con representantes del movimiento juvenil tras la dimisión del primer ministro K.P. Sharma Oli.

El detonante de la situación que atraviesa el país asiático, que sigue sin Gobierno tras la dimisión de Oli, fue la decisión del Gobierno el pasado jueves, 4 de septiembre, de ordenar el bloqueo de 26 redes sociales, incluyendo Facebook y YouTube, en medio de una campaña viral en TikTok, conocida como "Nepo Kid", que denunciaba la corrupción de la élite política.

El lunes, miles de jóvenes, muchos en uniforme escolar, se congregaron pacíficamente en Katmandú para marchar hacia el Parlamento, pero en pocas horas la situación escaló drásticamente y se registraron enfrentamientos que llevaron al incendio del Parlamento Federal el martes y de la casa del ex primer ministro, en la que murió la esposa de este.

Este miércoles, con el Gobierno civil disuelto, Nepal ha amanecido bajo el control de facto del Ejército y el país permanece paralizado, con las fronteras selladas y los aeropuertos cerrados.