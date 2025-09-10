El Gobierno talibán condena el ataque de Israel contra la oficina de Hamás en Catar

La condena se produce un día después del bombardeo en la capital catarí, un ataque que el propio primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, calificó como una "violación de las leyes internacionales y de toda moral".

En un comunicado, el portavoz adjunto del Gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, afirmó que "la oficina del Movimiento Islámico Hamás en Doha fue objetivo del régimen sionista, a consecuencia de lo cual varios de sus miembros alcanzaron el martirio".

El texto de los talibanes expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y denuncia la acción como una agresión directa. "Condenamos en los términos más enérgicos la agresión contra el Estado de Catar y el ataque a la oficina política de Hamás. Consideramos este un acto bárbaro que contradice todas las normas y principios humanos", agrega el comunicado.

Además, el régimen afgano acusó a Israel de violar repetidamente las normas internacionales y criticó la inacción de la comunidad internacional. "El régimen sionista sigue cometiendo crímenes, mientras que los países influyentes y las organizaciones internacionales han optado por el silencio, lo que es profundamente lamentable", sentenció el portavoz.

Finalmente, el Gobierno talibán exigió "el fin urgente de la agresión y las atrocidades de Israel" y el respeto a la soberanía de las naciones.