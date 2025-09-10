El jefe de Hizbulá llama a la unidad interna y defiende que su desarme perjudica al Líbano

"Invito a que estemos juntos, la continuidad de la Resistencia va a favor de todos. No hagan que los enemigos se aprovechen", urgió Qassem durante un discurso televisado, el primero desde que el viernes pasado el Gobierno libanés respaldara un plan presentado por el Ejército para desarmar a Hizbulá.

"La Resistencia apoya al Gobierno y es su fuerza. ¿Por qué este Gobierno quiere deshacerse de la fuerza del Líbano cuando no tiene una alternativa para la defensa?", criticó el clérigo chií.

La semana pasada, el Consejo de Ministros anunció que el Ejército comenzará a implementar la hoja de ruta para poner fin a la presencia armada de la formación en base a sus capacidades, aunque ya avisó de que estas son limitadas en términos logísticos, materiales y de personal.

El líder de Hizbulá reiteró este miércoles que la "solución" a la situación actual pasa por un diálogo para trazar una estrategia de seguridad nacional y, una vez más, destacó que la prioridad de las autoridades debe ser sacar a las tropas israelíes de las cinco colinas que aún ocupan en el sur del Líbano.

"Estamos dispuestos a trabajar con todos los socios en la nación para echar a Israel", sentenció.

En este contexto, el clérigo chií alertó de que el desarme de su formación no garantiza la posterior salida del Estado judío del territorio libanés y consideró que renunciar a sus capacidades militares representa un "peligro" para la nación.

En la actualidad, el Ejército libanés cuenta con personal y recursos limitados, habiendo sobrevivido a un lustro de crisis económica gracias a donaciones de Estados Unidos o Catar, por lo que la comunidad internacional está valorando formas de apoyar un incremento de sus capacidades.

Por ello, Qassem volvió a cargar contra Washington, cuyas presiones han promovido las decisiones adoptadas recientemente por el Ejecutivo libanés, y le acusó de buscar su desarme con el único objetivo de "quitarle la fuerza del todo al Líbano".

"El Líbano para nosotros es nuestra tierra, país, vida y el futuro de nuestros hijos. Nunca abandonaremos al Líbano, nunca nos rendiremos por más presión que nos hagan", zanjó el secretario general del movimiento político y armado.